◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人が阪神に勝利し、開幕白星スタートを切った。初回にグラッデン以来球団３２年ぶり外国人開幕１番のトレイ・キャベッジ外野手が先頭打者本塁打を放ち先制。続く２番の松本剛外野手の働きが試合の流れをさらに大きく引き寄せた。３球で１ボール２ストライクと追い込まれたが、そこから驚異的な粘りを見せる。４球目ボールの後、５球連続ファウル。１球ごとにど