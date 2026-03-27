◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２７・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・牧原大成内野手が、６回２死二塁から一時勝ち越しとなる適時二塁打を放った。開幕投手の上沢が初回に３失点。２回に２点を返し、３回には近藤のソロで同点。４回に田宮の適時打で再び勝ち越しを許したが、その裏に山川が同点ソロ。牧原大の一打でこの試合、初めてリードを奪った。牧原大は「気持ち一本で打ちました。チャンスを生かすバッ