◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人・田中瑛斗投手（２６）が開幕戦でプロ初セーブをマークした。３―１の９回から４番手で登板。先頭の森下に遊撃内野安打を許したが、続く佐藤を遊ゴロ併殺打。最後は大山を左飛に封じ、腹の底から雄たけびをあげた。ＷＢＣに出場し、調整の遅れている守護神のライデル・マルティネス、セットアッパーの大勢がともに不在という危機で“代魔神”が開幕戦勝利に