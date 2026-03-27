◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎第１日（２７日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、ツアー３勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は２バーディー、２ボギーの７２で回り、イーブンパーの５１位で発進した。臼井麗香（プラスアルファ・コンサルティング）、都玲華（大東建託）と同組でラウンド。特に臼井とはアイドルユニット「Ｃｈｅｌｌ７（ちぇるなな）」を組み、オフ