◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース第1日（2026年3月27日宮崎県UMKCC＝6539ヤード、パー72）ツアー1勝の臼井麗香（27＝プラスアルファ・コンサルティング）が4バーディー、1ボギーの69で回り、首位と4打差の11位で滑り出した。2年前にツアー初優勝を飾った得意のコースで臼井が躍動した。3番で3メートルのチャンスを生かし、50センチにつけた8番からは3連続バーディーを奪った。今季出場2戦目で初めて60台をマーク