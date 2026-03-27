◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人に新加入した北浦竜次投手が、移籍後初登板した。２点リードの８回、先頭の代打・浜田を空振り三振。近本を二ゴロ、中野を遊ゴロに料理した。昨年１１月に日本ハムを自由契約となり、巨人が獲得。オープン戦は７試合に救援登板して防御率０・００と猛アピールし、開幕１軍入りを果たした。