発生から4カ月を迎えた、大規模火災が起きた高層住宅群＝26日、香港（共同）【香港共同】香港政府は27日、昨年11月に大規模な火災に見舞われた高層住宅群7棟の住民に、生活必需品や貴重品を持ち出すための一時帰宅を4月20日から許可すると発表した。168人が亡くなった火災は、今月26日で4カ月を迎えた。7棟の住民は避難生活を続けており、一時帰宅するのは初めてとなる。一時帰宅の期間は5月4日まで。各世帯最大4人まで許可さ