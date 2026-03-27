◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年3月27日みずほペイペイD）昨季のパ・リーグ王者のソフトバンクと同2位の日本ハムとの開幕戦は、いきなりの“空中戦”となった。初回に日本ハムが清宮幸右越えの2ラン、万波の左越えソロで3点を先制。ソフトバンクも2回に栗原が左中間へ2ランを放ち、3回に近藤、4回には山川にソロが飛び出した。4―5の7回1死からは、日本ハム・水谷が右越えソロで再び同点。7回表までに両軍