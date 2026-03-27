◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・京セラドーム大阪）オリックスの新外国人、ボブ・シーモア内野手（２７）＝前レイズ＝が「４番・一塁」で先発し、第３打席に来日初安打を放った。０―９の７回１死、フルカウントから荘司の８球目の直球を捉え、左前打。オープン戦は４０打数７安打の打率１割７分５厘と苦しんだ左の大砲だが、シーズン開幕戦でいきなりＨランプをともした。