「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）阪神は開幕戦で惜敗した。先発投手の村上は６回５安打３失点と振るわず。打線も１得点と猛虎打線は影を潜めた。初回は２死から森下がチーム初安打をマークし、幸先のいいスタートを切るも、無得点に終わった。一方、裏の守備では初回先頭打者のキャベッジに右翼スタンドへ運ばれ、先制点を許すと、松本へは１１球粘られ、四球。続く泉口へはヒットエンドランで右前打を浴び、無死