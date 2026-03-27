河合優実（25）が27日、都内で行われた映画「そして彼女たちは」公開記念舞台あいさつにゲスト登壇し、ジャン＝ピエール・ダルデンヌ＆リュック・ダルデンヌ監督とトークイベントを行った。先ごろフランス映画祭アンバサターを務めたばかり。「ロゼッタ」（99年）、「ある子供」（05年）でカンヌ映画祭パルムドール大賞を受賞し、今作で2度目のカンヌ映画祭脚本賞を受賞した名匠兄弟を前に「すべての映画人のあこがれであるお2人に