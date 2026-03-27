【漫画】本編を読む『うちのツマ知りませんか？』（野原広子/オーバーラップ）は熟年夫婦の危機をテーマにしたクライムミステリーだ。物語は、「お醤油を買いに行ってくる」と言って家を出た55歳の妻・ヨシ子が、そのまま戻ってこないという出来事から始まる。結婚30年。お見合いで結ばれ、子どもにも恵まれ、これといった不自由もなく暮らしてきた。大きな波風も立てず、夫婦は穏やかに年を重ねてきた――。少なくとも、夫・康