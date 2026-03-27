マウスコンピューターは3月27日、男性の育児休業取得促進に向けた取り組みが評価され、東京都の「TOKYO パパ育業促進企業」において、ゴールド認定を取得したと発表した。マウスコンピューターが「TOKYO パパ育業促進企業」ゴールド認定取得○「TOKYO パパ育業促進企業」登録制度とは東京都は、男性従業員の育児休業取得率が一定水準を満たす企業に対し、取得率に応じた登録マーク（ゴールド・シルバー・ブロンズ）を付与している