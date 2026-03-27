フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）で２６日の男子ショートプログラム（ＳＰ）で首位発進したのイリア・マリニン（米国）を、ロシアの重鎮タチアナ・タラソワ氏が激賞した。ミラノ・コルティナ五輪はフリーでまさかの大失速でメダルを逃したが?４回転の神?は見事に復活。ＳＰ自己ベストの１１１・２９点で堂々の首位発進となった。この演技をタラソワ氏が論評。ロシアメディア「スポーツ」が伝えている。「マリ