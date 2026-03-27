ＭＬＢのタイガースに、とんでもない超新星が現れた。ケビン・マクゴニグル内野手（２１）は２６日（日本時間２７日）の開幕となった敵地パドレス戦で「６番・三塁」で先発し、メジャーデビュー戦で５打数４安打２打点の大暴れ。初回の初打席から相手先発・ピベッタの初球を捉えて先制の２点二塁打を放って初安打＆初適時打を記録するなど、いきなり主役をさらった。チームは８―２で快勝し、開幕投手を務めたタリク・スクバル投