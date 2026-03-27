Oracle Red Bull Racingのマシン。日本ではこれとは別の特別カラーのマシンが疾走する今年もF1日本グランプリがいよいよ開幕する。日本GPは、鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）を舞台に、すでに3月27日からフリー走行が開始され、3月28日には予選、3月29日には決勝が行われる。2026年3月6日のオートトラリアGPからスタートしているF1 2026年シーズンは、「現代F1史上において、最も大きなレギュレーション変更」と言われるなかで、熱