リップメイクの仕上がりに差をつけたい方に朗報♡韓国コスメブランド「colorgram」から、色ムラをカバーして理想の発色を引き出す“リップコンシーラー感覚”の新作ティントが登場します。SNSで話題のアイテムがついにオフラインでも手に入るチャンス。重ねるリップをより美しく魅せる、今注目のアイテムをチェックしてみて♪ 色ムラ補正で理想のリップに 「ギークヌードカラーカバ&