大学生コンテストの頂点を決める『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026』、『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026』の表彰式が27日に都内で開催された。お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介、過去大会の受賞者であるモデルの山賀琴子がゲストとして出演した。【写真】グランプリ・隈部飛鵬さんのクールなスーツ姿『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026』グランプリには、青山学院大学2年の隈部飛鵬（くまべ・たかとも）さん（20）が選ば