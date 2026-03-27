『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「京大前でバスと軽自動車が衝突乗客ら10人以上ケガ」についてお伝えします。◇◇◇正面が大きくへこんだバス。その近くには裏返しになった車がありました。事故は27日、京都市の市道で起きました。近くには京都大学がある片側一車線の道路です。バスと衝突した軽自動車はエアバッグが飛び出し、フロント部分やタイヤが大きくゆがむなど、衝撃の強さがうかがえます。この事