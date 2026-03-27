◇パ・リーグロッテ―西武（2026年3月27日ZOZOマリン）ロッテ・サブロー新監督の初陣。開幕投手を務めたドラフト2位左腕・毛利（明大）は5回70球を投げ、4安打無失点と好投し、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りた。初回1死から長谷川に中前打を許したものの、後続を断って無失点に抑えると、2回は3者凡退。4回には先頭の西川に右越え二塁打を浴びて1死一、二塁のピンチを招いたが、渡部聖を三ゴロ、源田を空振り三