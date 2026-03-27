中東情勢の緊迫化が続いていることを受け、政府は27日、石炭火力発電所の運転制限を4月から1年間解除することを、決めました。発電に必要な燃料であるLNG＝液化天然ガスの調達が難しくなる事態に備えた緊急的な措置だとしています。発電効率の低い一部の石炭火力発電所は、二酸化炭素の排出量が多いことから、年間の稼働率を原則50％以下に抑える運転制限が設けられています。経済産業省によりますと、制限を解除し、稼働率を高め