元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授が25日に配信されたポッドキャスト番組「神田愛花のMy work,My life」にゲスト出演。モテなかった大学時代や、突然女性に目覚めた瞬間などを明かした。大学時代はモテなかったという山口氏。「インカレ（サークル）とか、私たちがおよびもしないようなキラキラ女子たちがいっぱいいるから、そこで勝負するっていうのは、その市場は私のものではないって感じで早