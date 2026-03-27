最終学歴を「東洋大卒」と偽ったなどとして、刑事告発された静岡県伊東市の田久保真紀前市長（５６）について、県警が有印私文書偽造・同行使の疑いで静岡地検に書類送検したことが、捜査関係者への取材でわかった。２５日付で、県警は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けたという。捜査関係者によると、田久保前市長は学歴詐称の疑惑が浮上した昨年６月、偽造した大学の「卒業証書」とする文書を市議会議長らに見せた疑い。