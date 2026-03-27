ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が２７日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」で、初のゆりかもめに乗車。その中で驚きの経歴を明かした。高嶋は初のゆりかもめに大興奮。「電車に乗らなくなって約３０年。車の免許を取ってからだから３７年」と、在来線には全く乗っていないと話した。ゆりかもめがレインボーブリッジを渡るときに、「踊る大捜査線ＴＨＥＭＯＶＩＥ２」に出演したことを振り返り「お台場にカジノを作って、