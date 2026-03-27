物語がラストスパートを迎えているNHK朝の連続テレビ小説『ばけばけ』。ヒロインを中心に、多彩な女性キャラクターたちが物語を彩ります。All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演する好きな女性俳優」ランキングを紹介します！【8位までの全ランキング結果を見る】2