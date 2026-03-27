食べまくって勝つ！春のセンバツ愛知の中京大中京が準々決勝にのぞみました。 【写真を見る】【センバツ高校野球】秋の屈辱乗り越え…“補食”&筋トレで肉体改造 中京大中京 5年ぶりベスト4進出 八戸学院光星との接戦を制す 大会9日目、ベスト4進出をかけた大一番に臨んだ中京大中京。ナインたちにはこの春、どうしても甲子園で勝ちたい理由がありました。 （松田知輝選手）「圧倒的に体格差で負けた」（森風馬選手）「（秋