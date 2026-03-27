愛知県蒲郡市の住宅で、頭部がない状態の男性の遺体が見つかり、警察は死体損壊の可能性も視野に捜査しています。 【写真を見る】風呂場で“頭部のない”遺体見つかる 住人の高齢男性か 頭部は別の場所から…愛知･蒲郡市 消防によりますときのう午前9時過ぎ、蒲郡市西浦町の住宅で、80代くらいの男性が心肺停止の状態で見つかり、駆けつけた救急隊がその場で死亡を確認しました。 捜査関係者によりますと男性は、この家の住人と