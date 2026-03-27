世界的に新エネルギーが急速に発展する中、新エネルギー自動車やクリーンエネルギー貯蔵などの分野におけるリチウム資源の需要が日増しに増加している。こうした中、青海の塩湖におけるリチウム資源の抽出・分離に関する重要技術で新たなブレークスルーを達成し、エネルギー業界の注目を集めている。中国科学院青海塩湖研究所の李麗娟（リー・リージュエン）研究チームはリチウム沈殿母液中のリチウム、ナトリウム、カリウムイオン