日常生活や文学的な表現、そして歴史を感じさせる言葉の中に隠れた「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、鉄道の歴史を支えた職種の呼び名から、心の揺れ動き、さらにはエレガントな淑女を指す言葉や、集団の気質を表す用語まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を