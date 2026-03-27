独自のデザインからなる存在感と実用性を重視した室内空間近年、自動車業界では電動化の流れが一段と加速しており、とりわけ実用性と柔軟性を兼ね備えた新しいタイプのEVに注目が集まっています。そうした中で、海外メーカーによる個性的なモデルの登場は、従来のクルマの概念を大きく変えつつあります。【画像】超カッコイイ！ これが“まもなく発売”の新型「“ノアサイズ”ミニバン」です！（30枚以上）2025年10月に開催