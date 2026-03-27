Image: Raymond Wong / Gizmodo US 新生活、新しい音。Sonos（ソノス）スピーカーを初めて導入するという人がチェックすべきが、この春発売予定のSonos Era 100 SL。既存のEra 100スピーカーからマイクを削ぎ落としたミニマルなエントリーモデル、Sonosの音を始めるのにはピッタリです。一方ですでにSonosユーザーという人は、オーディオシステムの追加（リアスピーカーとしなど）として大正