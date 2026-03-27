アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』を題材にした「一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編〜Charmful collection〜」が、3月28日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで発売される。【写真】B賞は「封印の杖メイクブラシ」！日常使いもできる景品一覧■表情違いのラストワン賞も今回登場するのは、「さくらカード編」のオープニング衣装をまと