東京で13万人を動員した展覧会「恐怖心展」がついに大阪に上陸。「恐怖心展 大阪」が、3月27日（金）から5月10日（日）までの期間限定で、大阪のグランフロント大阪 北館地下1階 イベントラボで開催中だ。【写真】薄暗い空間がもう怖い「恐怖心展 大阪」内部の様子■新作展示＆会場限定グッズも！現在開催中の「恐怖心展 大阪」は、東京・名古屋・大阪・札幌で約18万人が来場した展覧会「行方不明展」を手掛けた、気鋭のホラ