サンフレッチェ広島は３月27日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節（延期分）でヴィッセル神戸と敵地で対戦している。前半をスコアレスで終えたなか、49分にカウンターの流れから均衡を破る。スコアラーは木下康介だ。鈴木章斗の放ったシュートは相手GKに弾かれるが、そのこぼれ球に素早く反応して押し込んだ。 31歳のストライカーは今季初得点をマーク。待望の一発だ。構成●サッカーダイジェストWeb編集部