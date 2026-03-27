長崎川棚医療センターの看護師が入院患者に対し、病室の出入口を封じるなどの不適切な行為を行ったとして、国立病院機構は看護師3人を懲戒処分としました。 このうち1人は、懲戒解雇となっています。 27日付けで懲戒処分となったのは、国立病院機構長崎川棚医療センターの30代の男性看護師1人と、30代と20代の女性看護師2人です。 国立病院機構によりますと3人は、入院患者の病室の出入口を封じて出られなくするな