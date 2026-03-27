北海道新幹線が開業してから３月２６日で１０周年を迎えました。新幹線の沿線では記念イベントが開かれ、にぎわいを見せる一方で、利用者の拡大など課題も残されています。２６日、新函館北斗駅ではＪＲ北海道の駅員らが横断幕を掲げ、１０年の節目の日を祝いました。（宮永キャスター）「鮮やかに輝く緑の車両が動き始めた。新しい時代が始まる」１０年前の３月２６日、道民の悲願だった北海道新幹線が、新函館北斗と新青森