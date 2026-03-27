◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年3月27日東京D） 昨季のリーグ覇者、阪神は巨人との開幕戦に敗れた。2年連続で開幕投手を務めた村上が初回にキャベッジに先頭打者アーチを被弾するなど初回に2失点。5回にはダルベックにも一発を許して6回3失点とリードを許して降板した。打線は相手先発のルーキー・竹丸に苦戦。2点を追う4回無死一、三塁の好機で佐藤輝は空振り三振。大山の中犠飛で1点を返したものの、要所を締められて更