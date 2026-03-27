◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京Ｄ）リーグ連覇に挑む阪神が巨人に敗れ、黒星発進となった。宿敵・巨人との開幕戦は２０、２４年に続いて３連敗となった。初回、先発の村上がキャベッジに先頭弾を浴びた。０−２から４回には大山の犠飛で１点を返したが、その裏には村上がダルベックにバックスクリーンへ運ばれた。“Ｇキラー”は６回５安打３失点だった。打線は巨人ドラフト１位・竹丸に６回３安打と