国民民主党の榛葉賀津也幹事長は２７日、国会内で会見。新年度予算案についてイラン情勢を受けたエネルギー高騰ための約２兆円を積み増す独自の修正案を提出する方針を改めて示した。政府はこの日、新年度予算案の年度内成立が困難な情勢となる中、成立しない場合に備えて暫定予算案を閣議で決め国会に提出した。新年度予算案をめぐっては自民、維新の与党側が２８日（土曜日）の審議を野党側に提案。しかし、これに中道改革