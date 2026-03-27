◆スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会（２７日・大田スタジアムほか）「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」はこの日、新設された中学生女子の部では予選リーグ６試合が行われた。グループＡでは九州女子選抜が２連勝で１位通過、東日本女子選抜が２位通過。グループＢは全チームとも１勝１敗となり、得失点差で中四国女子選抜の敗退が決定。得失点差で同率だった上位２チームは総失点で