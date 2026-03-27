博報堂は２７日、博報堂ＤＹスポーツマーケティング、データスタジアム株式会社と共同で２０２６年２月２７日〜３月２日にインターネットで実施した、アスリートの総合的なイメージを測定する「アスリートイメージ評価調査」の結果を発表し、アスリートイメージ総合ランキングで１位にＭＬＢドジャースの大谷翔平、２位にミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本初の金メダルに輝いたりくりゅうペアの三浦璃来、３位