◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２７日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの伊藤大海投手が、６回途中９安打５失点、４奪三振で降板した。初回に清宮幸と万波の一発で３点のリードをもらったが、２回１死一塁から栗原に左中間への２ランを浴び、１点差とされた。さらに３回には、ＷＢＣでチームメートだった近藤に同点の右越えソロを被弾。田宮の適時打で勝ち越した直後の４回には、先頭の山川に左翼席に運ばれる同点ソ