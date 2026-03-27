阪神・小幡竜平内野手（２５）が２７日の開幕戦・巨人戦（東京ドーム）に「７番・遊撃」でスタメン出場した。２点ビハインドの７回二死から打席に立ったが、カウント１―２から巨人２番手・船迫大雅投手（２９）の投球が左太ももを直撃。その場に倒れこむと、すぐさま藤川球児監督（４５）もベンチを飛び出した。レフトスタンドの虎党から大ブーイングが飛ぶ中、藤本コーチや田中コーチやトレーナーも駆け付けて状態を確認。