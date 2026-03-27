女優の鈴木保奈美が稽古中の様子を公開した。２７日にインスタグラムを更新し「開花したと思えば花曇りに桜雨しかも連日の舞台のお稽古で桜を愛でる余裕もなく通勤の車窓から桜雲を眺めるのみ」と嘆きから始め、「日課はウォーミングアップのフラフープ右回りを体得し、次は逆回転に挑むなり」とつづり、紐状のフラフープを回す姿をアップした。この投稿には「回せてすごい」「逆回転も頑張ってください」「スタイル良い