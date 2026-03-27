ソフトバンクの山川穂高内野手（３４）が２７日、シーズン開幕戦の日本ハム戦（みずほペイペイ）で特大の１号アーチを放った。１点を追う４回、先頭で迎えた第２打席。相手エース・伊藤大海投手（２８）の４球目、１４９キロの真っすぐを左中間席へ叩き込んだ。打った瞬間スタンドインを確信。試合を振り出しに戻す一発に興奮ぎみにガッツポーズを決めた。会心の当たりに山川は「真っすぐを完璧にとらえることができました。