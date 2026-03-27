◆スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会（２７日・大田スタジアムほか）「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）は２７日、中学生の部１、２回戦、小学生の部と新設された中学生女子の部のそれぞれグループ予選が行われた。中学生の部は初出場の豊中ボーイズ（大阪北支部）が２回戦で全国大会３度制覇の強豪・京葉ボーイズ（千葉県支部）を４―３で下す快進撃。また、連覇