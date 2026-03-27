【モデルプレス＝2026/03/27】忙しない日々に、あえて心を揺さぶり涙を流す「デトックス時間」を。Prime Videoには、単なるロマンスに留まらない、魂の深層に触れるような重厚な人間ドラマが多数ラインナップされている。今回は、「至極の泣ける韓国ドラマ」5選を紹介する。【写真】キスシーンが上手すぎる！韓国の“キス職人”俳優5ピック◆「もうすぐ死にます」（2023）7年間に及ぶ就職失敗の末、自ら命を絶った青年イ・ジェ（ソ