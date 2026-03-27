【モデルプレス＝2026/03/27】フリーアナウンサーの青木裕子が3月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのお弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「海苔アートが可愛い」朝5時に作った息子への弁当◆青木裕子、朝5時に作ったお弁当披露青木は「長男はサッカー合宿 次男はスキー合宿へ」「朝5時だけど海苔が切りたくなるのよねー なお弁当」と記し、手作りしたお弁当の写真を投稿。ご飯の上一面に海苔が敷