【モデルプレス＝2026/03/27】モデルの長谷川理恵が3月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。フライパンひとつで作る時短メニューを公開した。【写真】52歳ママモデル「お店のクオリティ」息子も作れるワンパン時短メニュー◆長谷川理恵、ワンパン時短メニュー披露長谷川は「今夜は時短レシピ」「腹ペコボンちゃんにスピード勝負でワンパン！」と記し、息子のために急いで手作りした料理の写真を投稿。濃厚なクリームがよく絡