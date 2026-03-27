去年、県内の港から輸出された水産物の輸出額が過去最高となる32億円を超えたことが分かりました。 鹿児島税関支署によりますと去年、県内の税関を通して船で海外に送られた水産物の輸出額は32億700万円で記録が残っている1979年以降過去最高額だったことが分かりました。 輸出額で最も大きかったのが全体の4割以上を占める「冷凍ブリフィレ」で13億3100万円、次いで「冷凍カツオ」が8億1600万円、生きたままの「活ブリ」は7億36